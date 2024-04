BAVI: Confusão envolvendo torcidas organizadas tem relato de tiros | A TARDE

Uma confusão envolvendo torcidas organizadas, na Avenida Afrânio Peixoto, bairro de Periperi, em Salvador, foi registrada em vídeo por pessoas que passavam pelo local. Neste domingo, 31, acontece o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, entre Vitória e Bahia.



Nas imagens, as testemunhas relatam que houve disparo de armas de fogo no local, no entanto não há informações sobre feridos. Os vídeos mostram ainda torcedores do Esporte Clube Vitória em um ponto de ônibus da via, enquanto viaturas da polícia se encontram no local.

Através de nota, a Polícia Militar informou que agentes da 18ª CIPM foram acionados, no final da manhã deste domingo, para averiguar uma denúncia de vias de fato envolvendo membros de torcidas organizadas na Av. Afrânio Peixoto.

"Ao chegarem, os PMs mantiveram contato com os torcedores presentes, que relataram que os passageiros de um veículo que passava na localidade teriam efetuado disparos de arma de fogo. Buscas foram feitas em toda a região, mas nenhum suspeito de ter dado os tiros foi encontrado", diz a nota.

