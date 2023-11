BB promove encontro em Salvador para debater relações de diversidade | A TARDE

O Banco do Brasil (BB) realiza, neste sábado, 18, a 5ª edição do Conselho Consultivo de Diversidade, Equidade e Inclusão. O evento, que acontece em Salvador, contará com a presença de um grupo formado por conselheiros externos voluntários, representantes de raças e etnias sub-representadas, e pela alta administração do BB.

Na reunião, será debatido as percepções das ações afirmativas para grupos que tem sido minorizados ao longo do tempo, tendo em vista questões de mercado de trabalho, inserção de negros (pretos e pardos) e povos originários no sistema financeiro, entre outras questões.

Segundo o BB, o objetivo do Conselho é ouvir os representantes para entender como a instituição bancária pode ser um catalisador para tornar a sociedade brasileira menos desigual, além de apresentar boas práticas do banco sobre o tema para promover a igualdade étnico-racial e o combate ao racismo, conforme pacote de medidas anunciadas pelo BB nesta semana.

Para a vice-presidente corporativa do banco, Ana Cristina Rosa Garcia, “debater essas questões é fundamental para se alcançar uma sociedade de fato justa, em que todos tenham a possibilidade de escolha, de construir o futuro que desejarem. Estamos falando de oportunidades iguais para todos, respeitando e mais do que isso, valorizando a diversidade de cada um”.

“A cada Conselho realizado temos aprendido muito sobre o quanto precisamos evoluir enquanto sociedade e, claro, Banco. Afinal, representamos a pluralidade do nosso país em nossas dependências e essa é a nossa maior força”, salienta. E nesta edição, em Salvador, não foi diferente. “Estamos aprendendo e isso será muito valioso para ampliar nosso olhar e fortalecer as nossas ações quanto ao tema”, disse.