Bebê de 2 meses morre após atendimento em UPA de Salvador | A TARDE

Um bebê de 2 meses morreu na madrugada desta segunda-feira, 12, no Hospital Roberto Santos, em Salvador. A vítima, identificada como Emanuel, teria passado por uma lavagem nasal na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marback, no bairro do Imbuí.

De acordo com informações divulgadas pela família do bebê, ele apresentou sinais gripais durante a semana e passou o feriado de Nossa Senhora de Aparecida na casa de familiares, na região de Irará, município localizado a 135 km de Salvador.

Na noite de domingo, 15, os pais resolveram levar o bebê para a UPA do Marback após a evolução de um quadro de tosse. Na unidade de saúde, a equipe médica realizou uma lavagem nasal para retirar secreção de catarro. A família conta que após o procedimento, Emanuel engasgou e teve duas paradas cardíacas.

Por conta da gravidade do quadro, o bebê chegou a ser transferido para a ala pediátrica do Hospital Roberto Santos, mas sofreu seguidas paradas cardíacas no caminho e ao chegar na unidade, tendo a morte confirmada na madrugada desta segunda-feira, 16.

Secretaria Municipal da Saúde

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) afirmou que "lamenta profundamente a morte do bebê" e que está apurando o caso "com todo empenho, cuidado e atenção". Ainda de acordo com a SMS, a organização social responsável pela gestão da UPA já foi notificada visando a elucidação do ocorrido.

"A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) lamenta profundamente a morte do bebê e se solidariza junto aos familiares. A SMS destaca que está apurando o caso com todo empenho, cuidado e atenção. A gerência executiva do órgão está na unidade terceirizada, onde faz o levantamento de todo prontuário do paciente, passo a passo do atendimento e reunião com os profissionais envolvidos. Paralelamente, a SMS já notificou a organização social responsável pela gestão do Pronto Atendimento Alfredo Boureau, para que também acompanhe e preste todas as informações necessárias visando a elucidação do ocorrido", publicou.