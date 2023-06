Bebê é intubado com intoxicação após ingerir haxixe em Salvador

Uma criança de dois anos foi internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro São Marcos, na noite de sexta-feira, 9, após ingerir haxixe (um tipo de droga derivada da maconha). De acordo com a Polícia Civil, a madrasta do menino, que estava com ele na hora do ocorrido, foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio.

Conforme a Polícia Militar, a criança tinha sinais de intoxicação ao ser socorrida à unidade de saúde pela própria madrasta e pelo pai. O menino está intubado à espera de regulação. Os adultos foram conduzidos à Delegacia Especializada de Repressão a Crime Contra Criança Adolescente (Derca), no entanto, apenas a mulher foi autuada.

A polícia informou ainda que, na madrugada do sábado, 10, a mulher de 21 anos foi levada à delegacia e teria dito que a ingestão da substância foi acidental.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) informou em nota que a situação do menino é avaliada por uma equipe de médicos reguladores. Os profissionais estão em busca de um serviço de saúde que atenda o caso em uma unidade de saúde especializada.