Bebê é resgatado após ser abandonado perto de lixo na Boca do Rio | A TARDE

Policiais militares da 39ª Companhia Independente resgataram um bebê recém-nascido no início da manhã desta sexta-feira, 13, próximo a um conteiner de lixo no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, os militares foram acionados pelo Cicom após a informação de que um bebê abandonado teria sido encontrado por moradores da Rua Canambi, na localidade conhecida como Baixa Fria.

No local, os policiais confirmaram o fato, sendo informados que o recém-nascido havia sido encontrado por uma moradora enrolado em uma toalha. O bebê é um menino, que estava sem documentos e apenas coberto com uma manta rosa.



Os militares então encaminharam a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marback, onde ela recebeu atendimento médico, e, em seguida, para a Derca, onde a ocorrência foi registrada.

Segundo a PM, o menino estava com o cordão umbilical e apresentava sinais de hipotermia. O estado de saúde do bebê é estável, mas ele deve ser transferido para uma maternidade.

“A atividade policial proporciona segurança à população não apenas através da presença das guarnições, que evitam crimes, mas no amparo e na assistência dados às pessoas mais fragilizadas em momentos delicados como esse.”, revela o major Márcio Alcântara, comandante da 39ª CIPM.