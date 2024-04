Bebês prematuros participam de sessão de fotos com tema de Páscoa | A TARDE

Bebês prematuros internados no Hospital Estadual da Criança (HEC), localizado em Feira de Santana, participaram de uma sessão de fotos no estilo newborn, ensaios específicos para crianças recém-nascidas, com o tema Páscoa. O ensaio envolveu mães, profissionais de saúde e 11 bebês internados na Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCo) e na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa) do HEC.

A ação acontece há quase quatro anos e presenteia as mães com uma recordação do nascimento dos filhos. A enfermeira e coordenadora das unidades de saúde, Mariana Gonçalves explicou que essa é só uma das atividades realizadas para promover socialização e acolhimento para as mães que passam por um longo processo de hospitalização.

Cuidados nas unidades de saúde

No HEC, os bebês prematuros que precisam de acompanhamento de média complexidade são recebidos pela UCINCo, onde recebem suporte ventilatório de média complexidade. Também são realizadas assistência medicamentosa, além disso, as crianças passam por exames e fazem acompanhamento cardíaco e cerebral.

Já a UCINCa recebe bebês para a evolução final antes de serem liberados para cuidados em casa. Na unidade, eles ganham peso, idade gestacional adequada para alta hospitalar e oralidade.