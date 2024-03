BiblioMetrô Itinerante ganha edição especial na Estação Brotas | A TARDE

E se o tempo entre o embarque e o desembarque diário se transformasse em momentos de aprendizado? Essa é a proposta da BiblioMetrô Itinerante, uma iniciativa exclusiva da CCR Metrô Bahia para levar cultura e literatura gratuita aos clientes do Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas. Para estimular a leitura, a BiblioMetrô Itinerante estará na Estação Brotas de Metrô de 26 de fevereiro a 1º de março, das 8h30 às 17h30. Os passageiros terão acesso a um acervo de mais de mil livros, que prometem uma experiência marcante de imersão literária.

A estação será transformada em um espaço convidativo para a leitura, com uma variedade de livros disponíveis para serem apreciados no local. "A BiblioMetrô Itinerante representa uma democratização do acesso à cultura e ao conhecimento dentro do Sistema Metroviário. Nossa missão é tornar a leitura parte integrante do dia a dia dos cidadãos", reforça Rodrigo Rainer, gerente de comunicação da CCR Metrô Bahia.

Essa é a 5ª edição do projeto, que começou em março de 2023 na Estação Rodoviária de Metrô, e está previsto para ocorrer em diferentes estações ao longo do ano. Com uma ampla gama de gêneros e temas, há livros para todos os gostos e interesses, desde romances best-sellers, biografias, literatura clássica brasileira e infantojuvenil até obras de não-ficção.