Bike Salvador: Prefeitura inicia operação de 30 bicicletas elétricas

A Prefeitura de Salvador entregou nesta sexta-feira, 1º, as 30 primeiras bicicletas elétricas ao sistema do Bike Salvador, as famosas “Laranjinhas”, com meta de chegar a 200 veículos deste tipo até o final do ano. A novidade, realizada em parceria com o banco Itaú e a empresa Tembici, foi lançada na abertura do 4º Fórum Salvador Vai de Bike, que acontece durante todo o dia no piso L3 do Shopping da Bahia. A partir deste sábado, 2, os usuários já poderão optar pelo veículo elétrico.

De acordo coma gestão municipal, Salvador será a primeira cidade do Norte e Nordeste e a terceira capital do país a ter bikes elétricas compartilhadas. O lançamento chega quando o Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB) completa 10 anos neste mês de setembro.

A capital baiana já soma 10 milhões de viagens feitas pelos usuários desde 2013, e o sistema já recebeu o cadastro de mais de 450 mil usuários. O prefeito Bruno Reis lembrou que, há 10 anos, Salvador tinha apenas 30 km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. E que, neste período, a Prefeitura colocou o fomento à mobilidade por bikes como política pública permanente.

“Hoje, já passamos de 300 km de vias para as bicicletas. Todas as obras viárias ou de mobilidade da gestão municipal têm sido realizadas contemplando o espaço para quem anda de bike. Tem sido assim nos últimos anos e vai continuar. Esse movimento implantou a cultura da bicicleta em nossa cidade. A gente não tinha isso no passado. É visível como o movimento estimulou milhares de pessoas a curtirem a sua cidade passeando de bike, pudessem cuidar da sua saúde andando de bike, pudessem ir ao trabalho de bike, pudessem se conectar entre os diversos modais de transporte público através da bike. É um movimento responsável pela virada de chave em Salvador”, disse o prefeito.

Características

As novas bikes elétricas que chegam à capital baiana têm velocidade limitada a 25 km/h e tecnologia de pedal assistido, que é acionada ao simples pedalar. Segundo a prefeitura, são os mesmos modelos que estão disponíveis em cidades como Nova Iorque, Londres, Chicago, Dubai e Barcelona.

As bicicletas são robustas, desenvolvidas especificamente para sistemas de compartilhamento, o que influencia na segurança e conforto de quem pedala. As 30 bicicletas elétricas, que têm autonomia para funcionar por até seis horas, serão distribuídas entre as 50 estações ativas em Salvador.

Elas se somarão às 400 unidades convencionais que já estão disponíveis no sistema. Para o usuário, será possível diferenciar o veículo tradicional do novo por meio de um símbolo de raio, no aplicativo do Bike Itáu, que identifica as unidades elétricas. Elas poderão ser retiradas e entregues nas estações normalmente, como ocorre atualmente.

Plano Cicloviário de Salvador

Bruno Reis também afirmou que em setembro a Prefeitura apresentará à população o Plano Cicloviário de Salvador, contemplando todas as intervenções viárias e todas as políticas de fomento para tornar a mobilidade por bicicletas ainda mais ampla, segura e acessível na capital baiana.

O documento foi elaborado ouvindo usuários do modal ao longo de várias etapas de consultas públicas e, segundo o prefeito, apresenta os caminhos para que a cidade chegue a 725 km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas.

Coordenador do MSVB e presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington disse que a bicicleta passou de um meio de transporte negligenciado na capital baiana para uma opção de mobilidade popular e sustentável, tendência que é observada em todo o mundo.

“Esse meio de transporte centenário vive um momento de ebulição. Ainda há grandes desafios, como a reformulação dos sistemas viários e a harmonização da convivência entre motoristas e ciclistas. Mas, nesse processo, Salvador avança a cada dia e os últimos 10 anos foram de uma evolução sem precedentes”, disse.