Blitze são intensificadas nesta segunda-feira em toda a Bahia | A TARDE

Os policiais militares lotados nos 417 municípios baianos ampliam as abordagens preventivas (blitze) durante esta segunda-feira, 20, com a realização da 25ª edição da Operação Força Total da Polícia Militar da Bahia.

De acodo com a Polícia Militar da Bahia (PM-B), as equipes que atuam na atividade operacional e administrativa intensificam as ações preventivas e ostensivas para coibir a prática de crimes, bem como apreender drogas e armas de fogo.

A Operação Força Total conseguiu apreender, ao longo das 24 edições anteriores, 525 armas de fogo, prender 834 criminosos em flagrante, recuperar 405 e apreender 5.402 veículos.

Ainda no balanço desta produtividade, 1,3 milhão de pessoas e 775 mil veículos (carros e motos) passaram por abordagens da PM, além do registro de 443 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), a apreensão de 140 adolescentes e o cumprimento de 319 mandados de prisão em todo o estado.

Campanha solidária

Nesta segunda-feira , 20, além da operação Força Total, A PMBA realiza uma campanha solidária para ajudar a população do Rio Grande do Sul, através da arrecadação de donativos em sistema drive thru, que poderão ser entregues em viaturas, bases móveis e sedes das unidades das 07h00 às 19h00, em diversos pontos da cidade.

Os locais são de fácil acesso e podem ser consultados através do link http://www.pm.ba.gov.br/a-pmba-une-forcas-a-sociedade-baiana-para-ajudar-a-populacao-do-rio-grande-do-sul/

