Boi atravessa a pista e colide com veículo na avenida Orlando Gomes | A TARDE

Um motorista, identificado como Adson Almeida, atropelou um boi enquanto estava indo ao trabalho, na manhã desta terça-feira, 24, na avenida Orlando Gomes, no bairro de Piatã, em Salvador.

Por conta do impacto da batida, a frente do automóvel, modelo Chevrolet Onix, ficou completamente danificada. Já o animal atropelado ficou com ferimentos e sangrando na região entre o pescoço e o tronco.

Informações preliminares apontam que o boi teria atravessado a pista de forma repentina, fazendo com que o motorista não tivesse tempo o suficiente para reagir. Apesar da situação, o condutor não teve maiores ferimentos.

Equipes da Polícia Militar (PM-BA) e Superintendência de Trânsito (Transalvador) estiveram no local para registro da ocorrência. Também era esperado a ida do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).