Bomba? saiba o que tinha na mochila que foi deixada na Estação Pirajá | A TARDE

Após boatos de que havia bomba na passarela que dá acesso à Estação Pirajá, em Salvador, o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar da Bahia (Bope) finalizou operação de retirada de uma sacola, desvendando o que tinha, de fato, na mochila.

De acordo com policiais, a mochila não estava com bomba e sim recheada com algumas peças de roupas e sapato. Imagens de câmeras de segurança da CCR Metrô Bahia serão utilizadas pela Polícia Civil para descobrir quem deixou o 'bagulho' no local.

A passarela ficou interditada por horas, mas já foi liberada para utilização.