Bombeiros debelam incêndio em apartamento no Horto Florestal

Foi debelado o incêndio que atingiu um apartamento do Edifício Antônio Jasmin, no bairro do Horto Florestal, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 28. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) no final da tarde.

Segundo o órgão, ainda não se sabe a causa do incêndio, mas a suspeita é de que as chamas tenham se originado a partir de um curto circuito.

O apartamento de luxo fica no 10ª andar e pertence a uma família composta por um casal e seus dois filhos. Conforme o Corpo de Bombeiros, nenhuma das pessoas estava no imóvel no momento do fogo, e ninguém ficou ferido.

Seis viaturas atuaram no combate. O prédio chegou a ser evacuado devido a preocupação de que o incêndio pudesse atingir os apartamentos vizinhos.

Por questões de segurança, a energia elétrica do local também foi desligada.