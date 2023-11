Bombeiros fazem simulado com 'explosivos' em metrô de Salvador | A TARDE

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) vai realizar um simulado do Curso de Operações em Emergências com Produtos Perigosos (COEPP), na Estação Aeroporto do metrô de Salvador, no próximo sábado, 11, à 1h da manhã. O objetivo do treinamento é a aplicação de técnicas de gestão de incidentes com bombas e explosivos, aliado às ações de identificação de produtos perigosos, resgate e salvamento de vítimas, ações de descontaminação e gestão de risco.

Além do CBMBA, o Bope da Polícia Militar (PM) também vai participar do simulado, onde terão que, com ações táticas, desativar o “artefato explosivo” que ameaça o ambiente. Vão ser montadas estruturas de gestão de desastres, descontaminação e intervenção, salvamento e descontaminação de vítimas e contenção de vazamentos de produtos perigosos. Os agentes de Atendimento e Segurança da CCR Metrô Bahia acompanharão a ação e prestarão o apoio necessário durante o simulado.