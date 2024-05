'Bonde' troca tiros com PMs e suspeito morre na BR-324 | A TARDE

Um homem foi morto após uma troca de tiros com policias militares do Batalhão de CHOQUE (BPCHQ) na madrugada desta sexta-feira, 26, na BR-324, em Salvador. A morte aconteceu após uma perseguição a suspeitos armados que estavam em um carro e uma moto.

De acordo com a Polícia Militar, durante o Patrulhamento Motorizado em apoio a 9° CIPM, nas localidades alvo de disputas territoriais por facções criminosas, o Batalhão de CHOQUE se deparou com um veiculo, modelo Ford Ka, branco e uma moto com dois indivíduos como batedor do veículo.

Ao perceberem aproximação da viatura padronizada com giroflex ligado, os suspeitos teriam disparado contra os policiais, dando início a um tiroteio. Já com os criminosos fora dos automóveis, o confronto continuou. Um dos homens foi baleado e socorrido, ainda com sinais vitais, para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu. A morte por intervenção de agente de segurança pública foi registrada no DHPP.

Os tiros foram ouvidos por populares, que registraram o intenso tiroteio em vídeo que circula nas redes sociais.





Reprodução

Na ação foram apreendidas 30 embalagens de cocaína e 15 saquinhos de maconha. O carro onde os criminosos estavam foi abandonado na região do Bom Juá, próximo ao local da troca de tiros.





Reprodução