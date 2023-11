Bope entra em ação e liberta refém na Mata Escura | A TARDE

Equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) libertaram uma senhora que estava sendo mantida refém por um homem, na madrugada deste domingo, 5, na localidade do Inferninho, na Mata Escura. As negociações duraram mais de quatro horas até o homem se render.

O sequestrador se entregou e foi encaminhado para Central de Flagrantes, nos Barris. Com ele foi apreendida uma pistola .40. De acordo com a PM, o criminoso já tem histórico de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro da Mata Escura. O homem invadiu a residência senhora após confrontar com equipes da 48ª Cipm e Rondesp Central.

Em nota, a Polícia Militar que "foram encontradas duas pistolas calibre 9mm, dois carregadores, 21 munições, 54 pedras de crack, 50 pinos de cocaína, dois aparelhos celulares e dinheiro".

Outro caso

Na última sexta-feira, outro homem foi preso em Salvador após manter 3 frentistas e 1 cliente refém em um posto de combustível na Av. Paralela, trecho de Narandiba. As negociações duraram toda madrugada até o criminoso se render após a chegada de um advogado. De acordo com a polícia, ele tinha trocado tiros com militares momentos antes após ser apontado como integrante de um grupo de promovia arrastões. Nenhuma vítima ficou ferida.