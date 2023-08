Briga de casal termina em confusão, agressão e prisão em Salvador

Uma briga de casal terminou em confusão, agressão e prisão envolvendo a Guarda Civil Municipal, na tarde desta quarta-feira, 9, em Salvador. Nas imagens enviadas por um leitor do Portal A TARDE, é possível ver os agentes imobilizando uma mulher dentro de um bar. Ela é contida e levada para uma viatura da guarda.

De acordo com a Guarda Municipal, a ocorrência foi registrada próximo ao Elevador Lacerda, cartão postal da capital baiana. "Os agentes realizavam rondas no local, quando avistaram um casal em vias de fato e durante a abordagem foram informados que não havia discussão entre eles. Após retornarem para a viatura, ambos jogaram pedras contra a equipe. Com isso, o casal foi detido.", informa a nota.

A forma como os agentes imobilizaram a mulher foi alvo de críticas de pessoas que testemunharam o caso. De acordo com a Guarda a conduta dos agentes foi justificada. "Como houve resistência por parte de mulher em questão, foi solicitada o apoio de uma segunda equipe para a condução da mesma". A mulher e o companheiro foram encaminhado para a Central de Flagrantes.

Redes Sociais