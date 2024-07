Briga de família termina em tragédia: homem mata cunhado esfaqueado

De acordo com a Polícia Militar, militares da 47ª CIPM foram acionados para a ocorrência, constatando o fato no local - Foto: Divulgação | Governo da Bahia

Um homem de 35 anos foi morto a facadas pelo próprio cunhado, na rua Luciana Barbosa no, na madrugada desta terça-feira, 9, no bairro de Jardim Cajazeiras, em Salvador. A vítima foi identificada como Aldinei da Silva Ramos.

Informações preliminares apontam que a briga começou entre as esposas dos envolvidos, que são irmãs. O suspeito, identificado como Rodrigo Lucas, e a esposa havia voltado para a Bahia há 15 dias. As brigas entre as irmãs eram frequentes.

De acordo com a Polícia Militar, militares da 47ª CIPM foram acionados para a ocorrência, constatando o fato no local. A vítima ainda foi levada para a UPA de São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos. Rodrigo foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde a ocorrência foi registrada e depois encaminhado para a Delegacia de Furtos e Roubos na Baixa do Fiscal.