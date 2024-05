BRT ajudou a impedir alagamentos na cidade, diz Bruno Reis | A TARDE

Em meio a um mês de abril extremamente chuvoso, chegando quase no triplo de chuvas em relação a média histórica, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, declarou nesta quinta-feira, 25, que um dos pontos positivos da construção do BRT foi ajudar a impedir alagamentos. A declaração aconteceu na cerimônia de entrega do Trecho 2 do modal, o maior do projeto.

"Se tivesse ocorrido sem intervenção dessa obra, toda região da Avenida Antônio Carlos Magalhães sofreria alagamentos históricos nós teríamos água no teto dos carros. Por causa dessa obra de transporte público, de mobilidade, mas também uma grande obra de infraestrutura que realizou a macrodrenagem. Portanto a cidade ganha com essa grande obra, que ficou bonita e foi estratégica para a cidade. Os benefícios agora ficam para a eternidade"

O BRT é uma das maiores obras de mobilidade urbana da história da capital baiana. O Trecho 2 inaugurado nesta quinta liga o Cidade Jardim à Estação da Lapa. Também foi lançado a linha B4, que vai conectar a Estação Pituba ao terminal da Lapa, percorrendo o trecho 2, em viagens nos dois sentidos. O trajeto funcionará inicialmente em formato de operação assistida.

O percurso do trecho 2, que se estende por 7 km, é o maior do modal de transporte público, e, de acordo com a prefeitura, vai beneficiar diretamente a população de 15 bairros da capital baiana.

A linha vai interligar a Estação Pituba, próxima à sede da Apae, e a Estação da Lapa, com viagens nos dois sentidos. Os usuários poderão embarcar ou desembarcar também nas novas estações Cidade Jardim e Rio Vermelho, demais paradas que farão parte desse período piloto do modal.

O segundo trecho do BRT se estende pelas avenidas Juracy Magalhães e Vasco da Gama, além do Vale do Tororó. O percurso tem oito estações: Cidade Jardim, Vale das Pedrinhas, Rio Vermelho, HGE, Ogunjá, Vasco da Gama, Barris e Lapa. As estações entrarão em funcionamento aos poucos, de acordo com a evolução da operação assistida, garantindo que o serviço seja prestado de maneira satisfatória ao usuário.