Bruno Reis afirma que não vai haver greve dos rodoviários | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB), comentou nesta quarta-feira, 22, a respeito da possível greve dos rodoviários que está prestes a acontecer na capital baiana. A fala aconteceu em evento de lançamento da Agência do Trabalhador da Cultura, iniciativa conduzida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec).

O gestor municipal disse entender as reivindicações da categoria, mas acredita que não haverá greve. "As negociações estão em curso, agora que tem o estado de greve faz parte do ritual para que possa se levar a um dissídio paraque Justiça do Trabalho possa mediar. Eu tenho muita fé, estou afirmando que não terá greve diante da dificuldade que hoje vive o sistema", disse Bruno.

" A gente espera que os trabalhadores do transporte tenham a consciência das consequências que uma greve pode fazer e agravar ainda mais a crise do sistema. Pode ser que com a greve algumas empresas parem e não voltem, não tenham condições de voltar a funcionar diante das dificuldades operacionais em frente. Eu estou com responsabilidade, entendendo que existem direitos, que esses direitos precisam ser assegurados, entendendo que todos os trabalhadores merecem o seu reajuste, mas fazendo aí um apelo para que não haja greve", acrescentou.

Sobre a Agência do Trabalhador da Cultura

Primeiro da capital baiana e segundo do país, o equipamento oferecerá atendimentos gratuitos a trabalhadores e empreendedores da cultura no SAC do Empreendedor (localizado no Mercado São Miguel), em parceria com o SIMM (Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra).

Voltada para a promoção da empregabilidade e de microempreendedores do setor cultural de Salvador, a agência terá atendimentos presenciais e online, com ações descentralizadas para periferias da cidade, com espaço físico para atendimento customizado para a cultura e economia criativa, além de conexão entre trabalhadores das artes e o mercado.

