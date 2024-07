Bruno Reis anuncia programação da festa de Santa Dulce; veja

Festa de Santa Dulce será comemorada entre os dias 1º e 13 de agosto - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) foi às Obras Sociais de Irmã Dulce (Osid) nesta quarta-feira, 17, para anunciar a programação da trezena de Santa Dulce dos Pobres, que será comemorada nos 13 primeiros dias de agosto, em especial na Praça Irmã Dulce e no Largo de Roma. As festividades contarão com missas, quermesses, procissões, vigílias e até apresentações musicais.

De acordo com Bruno Reis, a celebração da trezena acaba gerando ganhos econômicos para toda a cidade de Salvador, mesmo para aquelas pessoas que não professam a fé católica.

“Um evento desses gera benefícios para a cidade como um todo. Não só para os cristãos, para os católicos, mas para todos da nossa cidade. E, sem sombra de dúvidas, para a prefeitura, é algo especial poder ajudar, contribuir, dar sugestões, se nos unir em conjunto em um evento dessa magnitude, uma celebração, um momento tão importante para a nossa cidade”, declarou o prefeito.

Bruno Reis também exaltou Santa Dulce, soteropolitana que nasceu em 26 de maio de 1914 e viveu uma vida de dedicação às pessoas mais pobres de Salvador, até falecer em 13 de março de 1992.

“Nossa Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, para a nossa honra e orgulho, é santa baiana. No mês de agosto, a gente celebra a sua data [13], importantíssima para a nossa cidade e para o nosso estado, quando temos a oportunidade de reunir aqui milhares de fiéis, peregrinos, devotos de Santa Dulce. Para isso, apresentamos uma programação da trezena, realizada pela Osid, que tem a parceria da prefeitura, que recebeu o convite para participar desta programação”, contou o gestor municipal.

Novidades foram anunciadas pelo prefeito Bruno Reis | Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

Confira abaixo a programação da trezena:



1º de agosto - quinta-feira

Visita da imagem de Nossa Senhora das Candeias

Missas (7h, 12h e 16h)

Terço (8h)

Missa Solene, com Frei Jorge Rocha (8h30)

Hasteamento da bandeira da festa (10h)

Quermesse (15h)

Trezena solene, com Frei Thiago Noronha (18h)

Banda Ignes (19h)

2 de agosto - sexta-feira

Missas (7h, 12h e 16h)

Terço (8h)

Missa Solene, com Padre Paulo Henrique (8h30)

Quermesse (15h)

Trezena solene, com Padre Angelo Magno (18h)

Banda Sopro do Alto (19h)



3 de agosto - sábado

Terço (8h)

Missas (12h e 16h)

Missa Solene, com Dom Arquiabade Emanuel D’Able (8h30)

Quermesse (15h)

Trezena solene, com Cônego Manoel da Paixão (18h)

Banda Clayton Borges (19h)

Vigília com a Cidade Santa, com Padre Paulo Avelino (21h)

4 de agosto - domingo

Missa Solene, com Frei Ícaro Rocha (7h)

Procissão da Memória, com Banda Clayton Borges (8h)

Missa na Conceição da Praia (10h)

Missas (12h e 16h)

Quermesse (15h)

Trezena solene, com Dom Valter Magno (18h)

Banda Patricia Ribeiro (19h)

5 de agosto - segunda-feira

Missa (7h, 12h e 16h)

Terço (8h)

Missa Solene, com Frei Luan Vinhas (8h30)

Quermesse (15h)

Trezena Solene, com Padre Donizete Heleno Ferreira (18h)

Banda Denise e Américo (19h)

6 de agosto - terça-feira

Missa (7h, 12h e 16h)

Terço (8h)

Missa Solene, com Padre Josuel Jesus (8h30)

Quermesse (15h)

Trezena Solene, com Padre Felipe Montecinos (18h)

Banda Jaqueline Mota (19h)

7 de agosto - quarta-feira

Missa (7h, 12h e 16h)

Terço (8h)

Missa Solene, com Padre Wagner Silva (8h30)

Quermesse (15h)

Trezena Solene, com Padre Cleiton Alencar (18h)

Banda Ramon Brito (19h)

8 de agosto - quinta-feira

Visita da imagem de Nossa Senhora da Conceição

Missa (7h, 12h e 16h)

Terço (8h)

Missa Solene, com Padre Gabriel Mota (8h30)

Quermesse (15h)

Trezena Solene, com Padre Adilton Lopes (18h)

Banda Divina Face (19h)

9 de agosto - sexta-feira

Visita da imagem do Senhor do Bonfim

Missa (7h e 12h)

Terço (8h)

Missa Solene, com Dom Dirceu de Oliveira Medeiros (8h30)

Quermesse (15h)

Procissão dos Arcos, com a Banda da Polícia Militar (17h)

Trezena Solene, com Padre Valson Sandes (18h)

Banda Reflexo de Luz (19h)

10 de agosto - sábado

Sando Pedal (6h)

Terço (8h)

Missa Solene, com Padre Wilton Robson (8h30)

Missa (12h e 16h)

Carreata, com concentração na Fonte Nova (14h)

Banda Catequese Musical (14h)

Quermesse (15h)

Trezena Solene, com Padre Jaciel Bezerra (18h)

Banda Walmir Alencar (19h)

11 de agosto - domingo

Missa (7h, 12h e 16h)

Missa Solene, com Padre Fernando Dias (8h30)

Motociata (10h)

Banda Hadron Kyrie (14h)

Quermesse (15h)

Trezena Solene, com Dom Dorival Barreto Júnior (18h)

Banda Eliana Ribeiro (19h)

12 de agosto - segunda-feira

Missa (7h e 12h)

Terço (8h)

Missa Solene, com Padre Eliomar Gomes (8h30)

Quermesse (15h)

Procissão de nós, de Santa Dulce ao Bonfim (15h)

Ofício Solene (17h)

Trezena Solene, com Frei José Ruy Lopes (18h)

Padre Fábio de Melo (20h)

13 de agosto - terça-feira

Alvorada Festiva (5h30)

Missa, com Frei Ícaro Rocha (6h)

Missa, com Frei Gilson de Jesus Marinho (7h)

Missa, com Dom Marco Eugênio Galrão (8h30)

Missa, com Dom Frei José Ruy Lopes (10h)

Missa, com Frei Anailton Brito (12h)

Missa, com Frei Mário Erky (14h)

Quermesse (15h)

Waldonys (15h)

Padre Antônio Maria (16h)

Missa Campal (17h)

Procissão Luminosa (19h)

Anjos de Resgate (20h)