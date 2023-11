Bruno Reis defende tarifa de ônibus: "mais baixa do Nordeste" | A TARDE

Após novo reajuste, O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou nesta quarta-feira, 22, que Salvador tem a menor tarifa de ônibus entre as cidades do Nordeste e uma das menores do Brasil. O argumento utilizado pelo chefe do Executivo soteropolitano é a capacidade de integração da tarifa com outros modais, como metrô e BRT.

"Quando você pega a tarifa de Salvador e leva em consideração que no período de duas horas você pode pegar qualquer dos modais sem pagar nenhum valor a mais por isso, nós temos com certeza a tarifa mais baixa do nordeste, se não for mais barata do brasil", disse à imprensa.

Apesar do argumento de Bruno Reis, Salvador segue isolada como a cidade de maior tarifa entre as capitais do Nordeste. Nos últimos seis anos, a tarifa municipal da capital baiana aumentou R$ 1,60. O último reajuste faz com que os passageiros paguem R$ 5,20 para o usar o transporte público. O metrô de Salvador, por sua vez, tem tarifa de R$ 4,10.

Bruno Reis também comentou as críticas dos vereadores que cobram mais esclarecimentos acerca dos custos do transporte público após aprovação de subsídio. Neste ano foi realizada uma revisão tarifária, que durou meses. O prefeito apontou que os dados são públicos, mas deixou em aberto a possibilidade de explicações por parte do seu secretário de Mobilidade, Fabrizzio Müller, e do chefe da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal), Marcus Passos.

"Esses números são públicos foram números amplamente discutidos com a consultoria técnica responsável pela análise da revisão tarifária, que calculou o impacto de cada item na tarifa pública, inclusive o impacto do aumento do ICMS na tarifa pública. Efetivamente esses números estão disponíveis já foram passados antes da votação para a Câmara, foi um pedido do presidente Carlos Muniz, e se quiser a explicação ou detalhamento por parte tanto da Arsal como do secretário de mobilidade, eles estão inteiramente à disposição para ir à Câmara e prestar informações", acrescentou o prefeito.





Confira tarifa de ônibus das capitais do Nordeste Salvador (BA) - R$ 5,20 João Pessoa (PB) - R$ 4,70 Aracaju (SE) - R$ 4,50 Fortaleza (CE) - R$ 4,50 Natal (RN) - R$ 4,50 São Luís (MA) - R$ 4,20 Recife (PE) - R$ 4,10 Teresina (PI) - R$ 4,00 Maceió (AL) - R$ 3,49 / 4,00