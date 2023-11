Bruno Reis sanciona lei que confirma subsídio ao transporte público | A TARDE

Votado e aprovado na última terça-feira, 14, na Câmara Municipal de Salvador (CMS), o prefeito Bruno Reis (União Brasil) sancionou a lei que garante o subsídio de R$ 205 milhões da prefeitura ao sistema de transporte público. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 16.

O projeto de lei do Executivo autoriza a concessão, por tempo e valor máximo determinados, de subsídio orçamentário ao serviço de transporte público coletivo de passageiros por ônibus convencional e ao subsistema de transporte especial complementar, além de permitir a desoneração ou anistia do débito da outorga prevista na cláusula quinta dos Contratos de Concessão no 05/2014 e no 06/2014, firmados pelo município.

A autorização estará limitada ao valor máximo total de R$ 205 milhões, sendo R$190 milhões para as concessionárias do serviço de transporte público e R$15 milhões para os permissionários do subsistema de transporte especial complementar – STEC, até 31 de dezembro de 2024. A aprovação na CMS contou com uma emenda que altera a data do pagamento, retroativo a janeiro de 2023.

Outras propostas como a implementação do Domingo é Meia por lei (atualmente é decreto), o fim dos limites diário e mensal às meias passagens ou passe livre e diversas modalidades de Passe Livre não foram contemplados.