Subsídio dos transportes: Governistas comemoram aprovação do PL | A TARDE

Em véspera de feriado, vereadores lotam Câmara Municipal de Salvador (CMS) e aprovam o projeto de lei que prevê o subsídio de R$ 205 milhões ao sistema de transporte público de Salvador. Após a sessão, governistas comemoraram a vitória da proposição na Casa com a prerrogativa de que a matéria é tratada como mais um benefício para a sociedade.



O líder do governo, Kiki Bispo (União Brasil) afirmou nesta terça-feira, 14, que a vitória da proposição é mais um dos movimentos da Casa para fortalecer os transportes de pneus, que segundo o líder da maioria, está deficitário. O governista também elogia o posicionamento dos vereadores de oposição diante do projeto de lei.

“Eu tenho a convicção de que o que a Câmara aprovou no dia de hoje será de suma importância para poder fortalecer o sistema de transporte coletivo na cidade de Salvador, seja o convencional, seja o transporte alternativo, um drama nacional que é a questão do transporte sobre rodas e que a Câmara junto com a Prefeitura fez esse esforço grande para poder fortalecer e subsidiar um sistema que estava aí extremamente deficitário”, celebrou Kiki.

"Preciso mais uma vez reconhecer a grandeza da oposição nesta Casa, que de forma unânime, mais uma vez, aprova o projeto do Executivo, isso sobretudo que os interesses da cidade estão sobrepondo qualquer coloração partidária neste momento", acrescentou.

Já o relator da matéria, vereador Paulo Magalhães Jr. (União) também reconhece a crise que os transportes públicos vem enfrentando e parabeniza o prefeito Bruno Reis, autor da matéria, e o presidente da CMS, Carlos Muniz (PSDB) pelo sucesso da proposta na Casa.

“Hoje foi uma vitória não só do prefeito Bruno Reis, mas de toda a cidade. Todos nós sabemos que o maior problema da cidade de Salvador hoje é o transporte público. O transporte vive esse problema grande da tarifa, que não remunera o sistema e é caro para quem paga. Então, o subsídio aqui não é a primeira capital a entrar com esse subsídio. Outras capitais também fazem da mesma forma”, iniciou o parlamentar.

E continuou: “Parabéns por ter essa visão, por ter esse incentivo e dar essa participação importante no transporte público, assim como o presidente Muniz, que construiu esse acordo e a Câmara, junto com o prefeito Bruno Reis, estão de parabéns a cidade que ganha com isso”.

A votação foi realizada sem embargo da oposição, que apresentou 11 emendas ao projeto na Casa. As propostas, contudo, foram rejeitadas pelo relator do PL. Sobre o assunto, o presidente Carlos Muniz aponta que os vetos devem-se ao crivo de cada parlamentar.

“Na realidade, o acordo que foi feito foi para que as emendas fossem apresentadas, mas não garantimos que essas emendas fossem aprovadas. Isso aí é uma vontade dos vereadores e eles acharam que as emendas não deveriam ser acatadas. Cada um votou com o seu desejo. Se eu votasse, pode ter certeza que votaria a favor de várias emendas, que eu acho favorável, mas cada um vota com sua consciência”, avaliou o tucano.

O vereador Claudio Tinoco, por sua vez, criticou a atuação da bancada da minoria, que de acordo com ele, está “no palanque eleitoral”. Para Tinoco, a aprovação do subsídio milionário é um feito inédito na capital baiana.

“A oposição está no palanque pré-eleitoral enquanto a gente está trabalhando pela cidade. Eu acho que a gente ressalta o caráter inovador, pela primeira vez na história de Salvador o município está oferecendo um subsídio, ou seja, pagando para que o reajuste tarifário não impacte de forma significativa no bolso das pessoas que são usuárias do sistema de transporte na cidade", afirmou.