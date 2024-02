Bruno Reis detalha ajustes para liberação de passarela dos ambulantes | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (UB) deu detalhes sobre o que falta para a liberação da passarela dos ambulantes instalada no início do circuito Dodô (Barra-Ondina), alvo de polêmica neste período pré-carnaval. Questionado sobre o que falta para a liberação, o gestor disse que a equipe da Prefeitura segue orientação do Corpo de Bombeiros.

"Fomos orientados a fazermos alguma soldas que estavam faltando em algumas estruturas, inclusive já foram feitas durante a madrugada, ja que não deu para fazer na noite desta quarta-feira, pelo motivo de já estar começando o desfile dos bloquinhos", disse.

Nesta quinta-feira, 9, uma outra vistoria vai ser realizada pelo Corpo de Bombeiros, às 16h.

"Nesta manhã voltamos lá após palavra dada também ao Ministério Público, e aí sim após ter a liberação de todos os órgãos, com toda a segurança necessária, é que nós vamos colocar em funcionamento o equipamento", finalizou.