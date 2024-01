Bruno Reis quer licitar Arena Multiuso antes do Carnaval; saiba data | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) já tem seu grande projeto para 2024. A grande obra de sua gestão neste ano será a Arena Multiuso, a ser construída no bairro da Boca do Rio, e a previsão da prefeitura de Salvador, de acordo com apuração do portal A TARDE, é que a licitação seja lançada no dia 5 de fevereiro, a segunda-feira que antecede as festividades oficiais do Carnaval da cidade.

A gestão municipal espera que a construção do novo empreendimento tenha um custo de até R$ 200 milhões. A operação da Arena Multiuso, porém, deve ser privada, com parceiro a ser selecionado em processo licitatório posterior.

A ideia da prefeitura é que o novo equipamento, a ser construído onde hoje é o Parque dos Ventos, integre um grande complexo na Boca do Rio, ao lado do Centro de Convenções de Salvador e da Arena Daniela Mercury, todos espaços preparados para receber eventos de grande porte.

O anteprojeto prevê arquibancadas no formato de “ferradura” — semelhante ao da Arena Fonte Nova, que tem abertura para o Dique do Tororó —, com uma capacidade variável, dependendo do evento que receber. O formato foi pensado para que todos os assentos fiquem disponíveis à comercialização em qualquer apresentação musical ou esportiva, sem pontos cegos.

Em eventos esportivos, como jogos de vôlei, basquete, futsal e handebol, a capacidade prevista é de 7,3 mil lugares, todos com cadeiras. Já no caso de grandes shows e apresentações musicais, a Arena Multiuso poderá receber até 12 mil pessoas, devido à previsão de um espaço para o público ficar de pé. Para receber esse volume de gente, o equipamento contará com dois bolsões de estacionamento, localizados ao norte ao sul da edificação.

A Arena Multiuso será dividida em quatro pavimentos e terá ainda tratamento acústico, sanitários fixos e espaços próprios para serviços de alimentação. Todas as áreas de público serão climatizadas com ar-condicionado.

Ilustração do projeto da Arena Multiuso | Foto: Prefeitura de Salvador

Carência



O projeto foi pensado para suprir uma velha carência de Salvador: um grande espaço esportivo para substituir o Ginásio de Esportes Antônio Balbino, o Balbininho, demolido em 2010 junto à grande parte da antiga Fonte Nova, no Centro da cidade.

Durante sua gestão à frente do estado, o ex-governador Jaques Wagner (PT) chegou a prometer a construção de um novo grande ginásio para substituir o Balbininho, especulando a possibilidade do novo espaço ser levantado na região do Parque Metropolitano de Pituaçu. A ideia, porém, nunca saiu do papel.

Quando o Esporte Clube Vitória, em parceria com o Grupo Universo, investiu fortemente em uma equipe de basquete, a agremiação foi obrigada a mandar seus jogos no Ginásio de Cajazeiras, de difícil acesso e com capacidade considerada inferior ao potencial da torcida rubro-negra.

Pela ausência de um equipamento esportivo de grande porte, a cidade também deixou de receber grandes jogos de outros esportes, como vôlei, basquete, futsal, handebol, além de lutas de boxe, que eram comuns no Balbininho.