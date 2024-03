Bruno Reis vistoria obras do Hospital Maternidade e da Criança | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) e a vice-prefeita e secretária municipal da Saúde (SMS), Ana Paula Matos (PDT), vistoriaram nesta quinta-feira, 7, a construção do Hospital Maternidade e da Criança (HMC), no bairro da Federação. Com 20% das obras concluídas, o equipamento tem previsão para ser inaugurado no final deste ano, ampliando os serviços de atenção à mulher no pré-natal, parto, puerpério e ao recém-nascido na cidade.

“Todo dia é dia das mulheres, mas a comemoração ocorre amanhã, 8 de março. Não há forma melhor de reconhecer, valorizar e empoderá-las do que fazer entrega de equipamentos que possam melhorar a vida delas. Foi assim com a Casa da Mulher Brasileira que nós entregamos e vai ser assim com essa primeira maternidade municipal, que vai dar todo apoio e atendimento, desde a gestação e principalmente na hora do parto”, destacou o prefeito.

Acompanhado de secretárias e gestoras de diversos órgãos da Prefeitura, Bruno Reis percorreu pavimentos que abrigarão as instalações do local e discutiu detalhes do projeto com responsáveis pela obra. Toda demolição que precisava ser feita no edifício já foi concluída e, neste momento, está em construção o anexo do hospital.

Além disso, está em andamento a recuperação de parte da estrutura que foi prejudicada por incêndios no passado e está sendo feita execução de alvenaria, instalações elétrica, hidráulica e de gases, além da fachada.

São 200 trabalhadores atuando na obra, número que ainda vai aumentar com o avanço das intervenções. Apenas para a construção, o novo HMC conta com investimento de R$76 milhões.

“Esse hospital vai dar qualidade de vida para a mulher soteropolitana. Aqui terá equipamento de imagem, pronto atendimento para as crianças, ambulatório, salas para cirurgias específicas e hospital dia. Também vai ter casa de parto natural e uma estrutura humanizada, de alta complexidade”, reforçou Ana Paula Matos.

O Hospital Maternidade e da Criança terá área de 12 mil metros quadrados e contará com oito andares, além de térreo e subsolo. A estratégia envolveu a desapropriação do terreno e retrofit do antigo Hospital Salvador, em março de 2023, para receber a nova estrutura, cuja construção foi iniciada no final de novembro.

O HMC terá cerca de 200 leitos, entre clínicos e de UTI, e também disponibilizará serviços de bioimagem, ofertando exames de raio X digital, ultrassonografia com doppler, eletrocardiografia, cardiotocografia, eletroencefalograma, ressonância magnética, tomografia e mamografia. Um prédio anexo vai dispor de auditório, hospital escola, administração, farmácia e almoxarifado.