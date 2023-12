Buraco surge na pista do Aeroporto de Salvador e causa transtornos | A TARDE

Um buraco surgiu na pista do Aeroporto Internacional de Salvador, no domingo, 17. O afundamento está localizado na 10/28, a principal e maior do terminal soteropolitano, com pouco mais de 3 mil metros de comprimento.

Por conta do ocorrido, um Airbus A321 da LATAM, procedente de Guarulhos, precisou ser desviado para Porto Seguro, já que não conseguiria pousar na pista auxiliar, por conta do tamanho.

Com 1.518 metros de comprimento, a pista auxiliar é usada principalmente pela aviação executiva e, dado seu tamanho, a operação de jatos comerciais é limitada a aviões como o Boeing 737-800, Airbus A320 e Embraer E195.

Por meio de nota, a Vinci Airports, concessionária que administra o serviço, informa que a pista principal foi interditada por cerca de 3 horas, na tarde deste domingo, para realização de serviço de manutenção emergencial no pavimento.

Durante este período, algumas operações foram afetadas, tendo sido contingenciadas pelos operadores aéreos.