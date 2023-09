Busca por ingredientes para Caruru movimenta mercados de Salvador

Celebrado no dia 27 de setembro, o Dia de Cosme e Damião já movimenta os mercados de Salvador. Em alguns lugares, a procura por ingredientes do tradicional Caruru Baiano registrou crescimento, provocando expectativa nos comerciantes, que seguem aguardando pelo aquecimento das vendas faltando pouco mais de uma semana para a comemoração da data.

Responsável por uma barraca localizada na Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa de Salvador, Marivaldo dos Santos, de 53 anos, falou sobre a procura dos produtos no mês de setembro e descreveu os que mais se destacam pela tradição da época.

"O quiabo é o produto mais consumido nesse período por causa do Caruru de Cosme e Damião, juntamente com camarão, amendoim, produtos mais procurados, por isso que elevam um pouco o preço. Hoje o quiabo está no valor de R$ 16, mas sábado estava R$ 20. Hoje a procura é menor e o preço mais barato", diz Marivaldo.

O comerciante deu uma dica importante para pessoas que ainda estão pensando em comprar ingredientes para o almoço de Cosme e Damião. Os preços variam de acordo com os dias mais procurados. "A pessoa comprando dia de segunda-feira, terça-feira, o preço é menor. No final de semana, véspera de feriado, o preço cresce um pouco", conta.

Preço de alimentos variam antes do dia de Cosme e Damião | Foto: Pevê Araújo | Ag. A TARDE

Questionado sobre a expectativa de vendas para o dia da celebração, o vendedor revelou que espera um aumento da procura e lembrou da pandemia da Covid-19, que afastou o público da feira e influenciou negativamente na manutenção da tradição por parte de algumas famílias.

"A expectativa é de boas vendas. A pandemia tirou muita gente de pagar suas promessas e esse ano está tudo liberado e tem expectativa imensa de quem está devendo pagar sua promessa", destaca.

Devoto de São Cosme e Damião, Vagner Franca, de 43 anos, já está preparado para a realização de mais um 27 de setembro. Ele já comprou parte dos ingredientes, mas questionou o preço dos quiabos. "A qualidade, como sempre, são as melhores, só achei os preços dos quiabos um pouco salgados", pontua.

Ele destacou também que faz questão de comprar na Feira de São Joaquim pela variedade de ingredientes disponíveis no local. "Lá a gente acha tudo".

Feira de São Joaquim

Durante a semana, o preço dos alimentos na Feira de São Joaquim tem variado. Principal ingrediente no processo do Caruru, o quiabo está sendo negociado a R$ 15 o quilo. A cebola pode ser encontrada por até R$ 4, enquanto o tomate, que teve uma leve alta, é vendido a R$ 6, mesmo preço do pimentão.

A banana da terra pode ser encontrada por cerca de R$ 12. Azeite e leite de coco estão sendo vendidos a R$ 10 e R$ 8, respectivamente o litro. Com a proximidade do Dia de Cosme e Damião, o valor dos ingredientes deve aumentar.

"Por enquanto, está meio fraca essa semana, talvez melhore um pouco, mas não tem mais aquela expectativa de muita alta nas vendas. Deu uma leve alta, mas coisa básica", projeta Xavier, dono de um negócio na Feira de São Joaquim.

Antônia Maria, de 62 anos, que também tem um estabelecimento no local, afirma que o camarão mais barato custa R$ 25, mas tem opções de R$ 45, R$ 48 e R$ 50. Para ela, o movimento ainda está baixo e não há previsão de melhora. "Estou achando muito fraco, não é mais como antigamente. O pessoal começava a fazer caruru logo cedo. Só quem sabe é Deus, se vai melhorar ou não", afirma.

