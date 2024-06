Buscando emprego? Veja as vagas do Simm para esta segunda-feira

Atendimento está sendo realizado de forma híbrida - Foto: Divulgação

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) está oferecendo diversas vagas de emprego em Salvador para esta segunda-feira (17). Dentre as categorias, o grande destaque do dia são vagas disponibilizadas para Repositor de mercadorias e Vendedor interno.

Para se candidatar em uma das oportunidades é necessário realizar o agendamento pela internet, no site Salvador Digital.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

Confira vagas de emprego para esta segunda:

Técnico em segurança do trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: 2.216,75 + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para pegar peso

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência vendas, requisito imprescindível: ter conhecimento de informática intermediária (Corel Draw e Fotoshop)

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 3

Operador de caixa (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar de Depósito

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência com depósito alimentício

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Assistente de Mídias socias

Requisitos: Ensino superior incompleto em Marketing ou áreas afins, 6 meses de experiência, ter conhecimento em Redes sociais e tráfego pago.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Duteiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.918,00 + benefícios

Vagas: 1

Salgadeiro (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Padeiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Atendente de Lanchonete (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Instrutor de Informática

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: 2.601,90 + benefícios

Vagas: 1

Educador Social

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: 2.601,90 + benefícios

Vagas: 1

Professor de Canto

Requisitos: Ensino superior completo em Música, 6 meses de experiência

Salário: 3.086,00 + benefícios

Vagas: 1

Atendente de Quiosque em Shopping

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar fechamento de Shopping (vaga zoneada para moradores: FEDERAÇÃO, ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO, RIO VERMELHO, AMARALINA, NORDESTE DE AMARALINA, VALE DAS PEDRINHAS, BARRA E ONDINA)

Salário: 1.580,00 + benefícios

Vagas: 1

Caldereiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Ajudante Prático de Metalurgia

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Vendedor Externo

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter ambas as CNH A e B

Salário: 1.600,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Decoração (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência ou vivência com: organização de eventos, controle de estoque e cotação de preço, disponibilidade para trabalhar no Litoral Norte

Salário: 1.559,61 + benefícios

Vagas: 2

Ajudante de Carga e Descarga (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 3

Atendente de Balcão

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, imprescindível: ter disponibilidade de pegar peso

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 2

Jornalista (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Jornalista (estar cursando no 4º semestre a noite), sem experiência

Bolsa: 700,00 + benefícios

Vagas: 1

Polidor de Veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de shopping

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Lavador de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de shopping

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Consultor de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável CNH B e conhecimento na área ambiental

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter informática intermediária

Salário: 1.412,00 + benefícios

Vagas: 3

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio incompleto, sem experiência.

Salário: a combinar + benefícios

Vagas: 5