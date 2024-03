Business Bahia lança campanha Investe Salvador | A TARDE

O Business Bahia, grupo que reune mais de 250 influentes gestores e empresários baianos, lança nesta quarta-feira, 13, a campanha Investe Salvador. O evento será formalizado em um café da manhã para convidados que contará com a palestra da secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador, Mila Paes.

O objetivo grupo é aprofundar o interesse empresarial local em conhecer melhor as oportunidades de negócios e os benefícios fiscais que estão sendo oferecidos pela administração municipal para investimentos em Salvador.

O Business Bahia foi o responsável pela criação do Selo Made in Bahia que valoriza os produtos e serviços baianos, e que se transformou em Lei, e agora com a Investe Salvador o grupo pretende mobilizar a comunidade empreendedora soteropolitana.