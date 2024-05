Cabeleireira é roubada e estuprada no Centro de Salvador | A TARDE

Uma cabeleireira foi vítima de roubo e estupro no bairro do Politeama, no Centro de Salvador. O crime aconteceu na tarde de sexta-feira, 3.

A mulher circulava nas proximidades da antiga feira de São Raimundo, quando foi surpreendida por um homem armado com uma faca. Ele roubou o celular da vítima e cometeu abuso sexual em seguida.

O crime foi registrado na 1ª Delegacia Territorial dos Barris. Policiais realizaram buscas na região, porém, o criminoso não foi encontrado.

A mulher chegou a gritar por socorro, mas não obteve ajuda. Segundo a Polícia Civil, as investigações seguirão em andamento. A cabeleireira será submetida a exames de lesão corporal.

