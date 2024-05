Cães e gatos podem ser castrados em Pirajá até dia 2 de maio | A TARDE

O Castramóvel vai estar, até o dia 2 de maio, realizando castração e microchipagem gratuita em cães e gatos de tutores residentes em Salvador, na Unidade de Saúde da Família (USF) Deputado Luiz Braga, na Rua das Samambaias. A ação é promovida pela Diretoria de Promoção à Saúde e Proteção Animal (Dipa), da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-Estar e Proteção Animal (Secis)

Para castrar o animal, é necessário fazer agendamento no Castramóvel de forma presencial, ou através de outras Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (USF) habilitadas. O atendimento começa às 8h da manhã e é feito por ordem de chegada, com vagas limitadas.

O responsável deverá apresentar ou anexar RG, CPF, Cartão SUS, comprovante de residência em Salvador e cartão de vacinação antirrábica do animal atualizado em até 1 ano. A castração de felinos é realizada nas segundas, quartas e sextas-feiras, enquanto a de caninos, nas terças e quintas-feiras. Os animais devem ter de seis meses até 5 anos de idade e só poderão realizar o procedimento caso estejam em jejum de alimentos sólidos e líquidos, inclusive água, de 10 a 12 horas.

A castração feita na unidade móvel preenche todos os pré-requisitos e exigências do Conselho Regional de Medicina Veterinária e da Vigilância Sanitária. Já foram registradas mais de cem mil cirurgias feitas.

De acordo com a diretora da Dipa, Michele Holanda, o bairro foi contemplado para receber a unidade móvel de castração devido à alta demanda na região. "Ressaltamos aos tutores a importância de comparecerem com seus pets para realizar essa cirurgia, durante as duas últimas semanas em que estaremos no local", alerta a diretora.

O médico veterinário e responsável técnico do Castramóvel, Augusto Angelim, salienta que poucas cidades no Brasil dispõem desse serviço com excelência. “É importante fazer com que todos os cães e gatos do entorno estejam castrados. A ciência já provou que os animais castrados precocemente vivem mais e melhor, com a prevenção de doenças como câncer de mama, ovário, próstata e infecção de útero. Precisamos estabelecer uma condição de qualidade de vida melhor para os animais e para a saúde pública”, explica.

Mudança

A partir do dia 6 de maio, o Castramóvel passará a atender em Cajazeiras X, na USF Cajazeiras X, já que o serviço itinerante muda de bairro a cada dois meses.