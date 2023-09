Calabar: mortos, presos e apreensão de granadas e fuzis em operação

A operação da Polícia Militar realizada na segunda-feira, 4, terminou com a apreensão de 6 fuzis, 8 pistolas e 3 granadas. Oito homens foram presos e sete morreram após confrontos. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP BA).

No dia de violência na região, os criminosos invadiram quatro casas e todos os reféns foram liberados após negociações com a Polícia Militar. O último caso foi encerrado por volta das 20h. A ocorrência foi na Rua Alaíde Ribeiro, no limite dos bairros do Calabar e Federação.

Equipes da 41ª CIPM, da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico, do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) e do Grupamento Aéreo (Graer) seguem no local com as ações intensificadas, sem previsão de término.