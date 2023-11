Câmara envia pedido de reforma no calçadão da praia da Boa Viagem | A TARDE

A Ouvidoria da Câmara Municipal de Salvador (CMS) mandou uma solicitação de urgência à Secretaria de Manutenção da Cidade (SEMAN) para que seja feita uma reforma imediata orla da praia da Boa Viagem, na Cidade Baixa.



Por meio do ofício nº 393/2023, enviado na terça-feira, 21, o vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB) ressaltou os problemas enfrentados pela população e visitantes devido à condição precária do calçadão. O local, de acordo com o documento, apresenta extensa deterioração, com pregos e estruturas metálicas expostas, além de tábuas de madeira completamente desniveladas, representando riscos de acidentes iminentes.

A solicitação encaminhada à SEMAN ressalta a necessidade de uma vistoria imediata no local e a tomada de medidas cabíveis para resolver os problemas identificados, visando assegurar a integridade dos transeuntes e usuários da região.