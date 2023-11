Câmera flagra bandidos invadindo casa e levando terror para família | A TARDE

Uma câmera de segurança instalada na Rua Alto do Abacaxi, no bairro Pau Miúdo, registrou o momento em que três criminosos invadem uma casa e levam terror para uma família que estava na varanda do imóvel. O crime foi registrado na noite de quarta-feira, mas as imagens só foram divulgadas nesse fim de semana.

No vídeo é possível ver o trio andando pela rua quando observam uma mulher com um aparelho celular. Um deles vai em direção a vítima, segura no braço, aponta a arma e pede o aparelho. A mulher tenta escapar e é ameaçada. Outro criminoso invade a casa e é possível ouvir gritos de uma jovem que seria a filha da vítima. Ela pede para que a mãe dê o celular.

Após pegar o aparelho, a dupla ainda faz mais ameaças, deixa o imóvel e saem na rua correndo após a mulher gritar "pega ladrão". A Polícia Militar informou que não foi acionada para esse ocorrência. De acordo com um leito do Portal A Tarde, o trio faz parte de um grupo criminoso da localidade conhecida como Pedreira e que já vem praticando assaltos no Pau Miúdo. A polícia pede para que os crimes sejam registrados numa delegacia.

Veja o momento da ação criminosa: