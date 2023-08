Câmeras registram momento em que caminhão capotou em São Caetano

Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que um caminhão desgovernado capotou na Ladeira do Bambui, no bairro de São Caetano, em Salvador. O veículo de grande porte carregava carga de café e teria ficado sem freio. Um homem morreu no acidente. O caso aconteceu por volta das 5h30 desta sexta-feira, 25.

Nas imagens é possível ver o homem atrás de um poste de energia enquanto o caminhão desce de ré. A vítima chega a perceber que o veículo estava sem controle, fez menção de correr, mas não conseguiu se afastar e foi atingido. A colisão foi violenta a ponto de arrancar o equipamento de iluminação pública.

Até o momento, ainda não foi possível descobrir a identidade do homem, que era morador do bairro.

A Neoenergia Coelba informou, em nota, que mantém equipes na Ladeira do Bambui, para atuar na substituição do poste atingido. A concessionária disse que logo após o acidente, o sistema de proteção da rede elétrica foi acionado e interrompeu o fornecimento de energia da região, impedindo a possibilidade de choque. Os técnicos aguardam autorização do Corpo de Bombeiros para iniciar o serviço.

Unidades da Polícia Militar (PM) e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram ao local.

Veja o vídeo:

Reprodução | Redes Sociais