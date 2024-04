Caminhão atinge ônibus lotado e passageiros ficam em pãnico; vídeo | A TARDE

Um acidente entre um caminhão de carga e um ônibus da empresa Integra foi registrado no início da manhã desta terça-feira, 2, na avenida Aliomar Baleeiros, no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), o caminhão teria batido no ônibus por volta das 8h. O coletivo fazia a linha 1386 - Barra x Sete de Abril/Jardim Esperança/Nova Brasília.

Com o impacto da batida, blocos de concreto que estavam na carreta caíram e quebraram os vidros do Õnibus, atingindo a parte de dentro. Apesar do transtorno, ninguém ficou ferido.

Moradora da região, Mariana Pinho estava no momento exato em que aconteceu o acidente e descreveu com exclusividade ao Portal A TARDE.

"No momento em que iria passar ao lado do caminhão, o motorista do ônibus me deu passagem. Quando atravessei foi no momento em que os blocos caíram. Poderia ter acontecido algo comigo. Fiquei muito nervosa e agradeci muito a Deus, porque não sei o que poderia ter acontecido comigo", descreveu Mariana.

Vendedora em um estabelecimento comercial que fica em frente ao local do acidente, Analice Santos descreveu o movimento de populares para deixar rapidamente o coletivo.

"Foi um susto muito grande. As pessoas desceram rápido do ônibus e ficaram em cima do passeio esperando o próximo passar para levá-los para os seus respectivos lugares", disse a comerciante Analice.

