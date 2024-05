Caminhão betoneira bate em muro de mercado na Barra | A TARDE

Um caminhão que transportava cimento bateu em um muro de um mercado, na Rua. Dr. José Serafim, localizada no bairro da Barra, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 21. Não houve registro de feridos.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), informações obtidas no local apontam que o motorista teria perdido o controle do veículo ao manobrar. Ainda segundo a Transalvador, uma viatura está indo para o local para realizar a organização do trânsito.

O acidente chegou a obstruir o trânsito na região, mas o caminhão foi retirado do local, permitindo a passagem de veículos. Entretanto, a estrutura do imóvel foi abalada.



