Caminhão carregado de café tomba no bairro Granjas Rurais

Um caminhão carregado com café tombou na noite desta quarta-feira, 9, no bairro de Granjas Rurais, em Salvador. O veículo caiu em uma área de mata e não afetou o trânsito na região.

Segundo informações preliminares, o caso aconteceu perto de um viaduto, no sentido Pirajá. O motorista, que foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros (CBMBA), disse aos agentes da Superintedência de Salvador que teria perdido o controle da direção do veículo, que ainda pegou fogo antes de tombar.

A ocorrência foi registrada pela Transalvador, que coordenou os trabalho de remoção do caminhão.