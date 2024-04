Caminhão de lixo atinge casa no bairro de São Caetano | A TARDE

Um caminhão de lixo atingiu uma casa na manhã desta quinta-feira, 18, no bairro de São Caetano, em Salvador. Por causa da situação, a via está parcialmente interditada e é monitorada pela Transalvador.

O veículo ficou atravessado na Rua Desembargador José Manoel Viana Castro. As causas do acidente serão apuradas pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb).

Em nota, a Limpurb lamentou o ocorrido e informou que todo suporte será prestado. A empresa disse ainda, que a equipe de manutenção e segurança da prestadora de serviço já está no local e ficará responsável por reparar os danos e adotar as medidas cabíveis para resolver a situação com brevidade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o caminhão do local.