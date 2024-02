Caminhão fica preso na entrada do túnel Américo Simas, em Salvador | A TARDE

Um caminhão ficou preso na entrada do Túnel Américo Simas, no sentido Comércio, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 1º. Com o incidente, o trânsito na região ficou carregado por mais de uma hora.

Segundo a Transalvador, por volta das 9h30 o atendimento foi finalizado e o trânsito voltou a fluir na região.

Veja o vídeo:

Reprodução | Redes Sociais