Caminhão perde freio e atinge muro de destribuidora de gás no Arenoso | A TARDE

Um caminhão atingiu uma destribuidora de gás, após o motorista perder o controle do freio, na entrada do bairro Arenoso, em Salvador. O acidente aconteceu por volta das 11h, desta terça-feira, 28, quando o condutor do veículo tentou subir a ladeira da rua Wanderson Campelo, conhecida como Rua do Sapo e errou a manobra.

De acordo com moradores da região, que presenciaram o momento, o caminhão foi parado pelas barras de ferro, que ficam na frente do estabelecimento. Além disso, um trailer também foi atingido. Apesar de ter funcionários no local, ninguém ficou ferido, por causa da proteção das barras. Nenhum botijão de gás foi atingido.

O motorista do veículo não foi identificado e não quis falar sobre o acidente. Um guincho deve retirar o caminhão nas próximas horas. Apesar do impacto, o trânsito na entrada do bairro não ficou comprometido.

Veja:

Gabriel na Comunidade

Publicações relacionadas