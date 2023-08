Caminhão tomba e mata uma pessoa em São Caetano

Uma pessoa morreu, no início da manhã desta sexta-feira, 25, após um caminhão desgovernado tombar na Ladeira do Bambuí, localizada no bairro de São Caetano, em Salvador. No acidente, quatro carros que estavam parados no local foram atingidos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o veículo de grande porte teria ficado sem freio ao tentar subir a ladeira e desceu de ré. A vítima estava parada em frente a uma padaria que fica no local e não conseguiu escapar, morrendo no local após ficar prensado entre o veículo, a parede e um poste.

O rapaz foi identificado como Anderson Conceição dos Santos. Informações colhidas no local pelo Portal A TARDE apontam que ele tinha cerca de 30 anos e trabalhava com reciclagem. Ele costumava ficar em frente ao estabelecimento todas as manhãs e residia na rua de trás ao acidente, localidade conhecida como Baixa Fria.

O caminhão carregava uma enorme carga de café no compartimento traseiro. Por conta do acidente, embalagens do produto ficaram espalhadas na pista e populares ainda aproveitaram para realizar pequenos saques.

Por meio de nota, a Neoenergia Coelba informou que mantém equipes na Ladeira do Bambui, para atuar na substituição do poste atingido. A concessionária disse que logo após o acidente, o sistema de proteção da rede elétrica foi acionado e interrompeu o fornecimento de energia da região, impedindo a possibilidade de choque. Os técnicos aguardam autorização do Corpo de Bombeiros para iniciar o serviço.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que os ônibus que acessam o bairro de São Caetano através da Ladeira do Bambuí tiveram o itinerário desviado. Para chegar no bairro, os coletivos seguem pelo Largo do Tanque, BR-324, Avenida Nestor Duarte, Largo da Geral e depois retornam para o itinerário de origem. Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram o atendimento na região.



Unidades da Polícia Militar (PM) e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram ao local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) também esteve no local para a perícia.

Vídeo:

Reprodução