Campanha de vacina antirrábica é realizada gratuitamente em Salvador

Neste fim de semana, o Shopping Paralela realiza ação de campanha de vacinação antirrábica animal, de forma gratuita. A ação acontece no sábado, 28, e domingo, 29, no Petpark, centro de compras, localizado no piso L1, em frente a Praça de Eventos II.

Neste sábado, a ação será realizada das 9h às 16h, e no domingo, das 12h às 17h. O evento continua no próximo sábado, 3 de agosto, e domingo, 4 de agosto, nos mesmos horários. Podem se vacinar cães e gatos acima de três meses de idade. O animal deve estar saudável para ser vacinado, e não é necessário levar documentos.

Nos dois dias de ação, não haverá limite de atendimento. Também vale lembrar que se o cão for de grande porte, é recomendado o uso de focinheira. No caso de gatos, vale adotar o uso da caixinha transportadora. A campanha tem como objetivo erradicar os casos de raiva humana, e a vacinação ajuda na quebra do ciclo de transmissão para os humanos.