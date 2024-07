Campanha de vacinação antirrábica animal começa nesta segunda-feira, 8

- Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos, realizada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), começa nesta segunda-feira, 8, a partir das 9h, na Associação Cultural do bloco afro Malê Debalê, no Alto do Abaeté, em Itapuã.

A vacina estará disponível em mais de 100 unidades de saúde de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A SMS vai trabalhar ainda com duplas volantes de Agentes de Saúde que irão circular nos bairros, postos itinerantes e realizará vacinação aos finais de semanas em shoppings e bairros estratégicos.

A lista completa dos postos de saúde pode ser consultada no Fala Salvador, no número 156 ou pelo telefone do CCZ, no (71) 3202-0984, onde será possível também tirar dúvidas. A meta da campanha é vacinar 261 mil animais até o dia 6 de setembro.

Para ter acesso à dose, não é necessário apresentar documentação, basta o animal ter idade igual ou superior a três meses de idade e estar saudável. O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.