Campanha solidária de Natal beneficia Hospital Martagão | A TARDE

O Shopping Paralela, em Salvador, realiza uma campanha solidária em prol do Hospital Martagão Gesteira. A cada R$ 200 em compras, com mais R$ 20, o cliente recebe um prato personalizado pelo artista plástico Elano Passos, que apoia o hospital.



A campanha vai até o dia 24 de dezembro ou enquanto durar o estoque de pratos. O Martagão atende 80 mil crianças e adolescentes por ano, com atuação em mais de 28 especialidades médicas.

Elano Passos pratos para campanha | Foto: Divulgação

Elano fez duas artes que fazem referências à infância, com imagens de passeio de bicicleta no Farol da Barra e de pessoas soltando pipa. O lucro da campanha será revertido para o Martagão Gesteira.

A decoração de Natal do Shopping Paralela terá mais de 15 personagens clássicos da Disney e atividades interativas gratuitas, como xícaras Mad tea party giratórias, portais Drink me poção mágica, balança canoa e jogo virtual The Lion Guard to the rescue em ipads. Os encontros com o Papai Noel acontecem das 13h às 20h, com momento de descanso das 17h às 18h, no piso L2, em frente à loja da Arezzo.