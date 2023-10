Capital sedia Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico | A TARDE

Capital baiana recebe, desde ontem, no Villa Campus Educação, na Paralela, o Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico. São 17 modalidades até amanhã, das 9h às 20h. É a primeira vez que o Campeonato Brasileiro de Cubos Mágicos ocorre no Nordeste, desde seu início em 2013. O evento é fruto da parceria entre a Associação Brasiliense de Cubo Mágico (ABRACM) e Cubo Mágico Bahia.

“A gente percebe esse crescimento e interesse pela atividade. Hoje, a gente tem 148 inscritos, mas 30% desses competidores são competidores novatos”, explica o organizador do campeonato e membro do Cubo Mágico Bahia, Rafael Correia.

Quem já participou do campeonato em outras edições foi a youtuber Suzane Coelho, 23 anos. Ela começou em 2016 e já participou de mais de 30 campeonatos e coleciona várias medalhas. “Eu já ensinei milhares de pessoas como resolver. Também têm vídeos de diversos desafios testando modelos novos que todo dia surgem”, relata Suzane.

Já Márcio Kalani Oliveira, 21 anos, é um dos oito delegados presentes da Associação Mundial do Cubo (World Cube Association - WCA). Ele também está como competidor. “Eu já participei de 16 competições. Somando medalhas de prata, ouro e bronze devo ter umas 10 a 11 medalhas”.

Além de divertido, o cubo mágico também tem importância na educação por contribuir no desenvolvimento de crianças e jovens. Isso é algo que a professora Conceição Gomes, 46 anos, percebeu o quanto ajudou seu filho de 16 anos, Filipe Gomes. “Eu mesmo não sabia da existência desse campeonato de cubo mágico e foi assim uma surpresa quando Filipe trouxe para mim. Meu filho sempre foi muito tímido e o esporte fez com que ele desenvolvesse mais um pouco, sair da zona de conforto, melhorou no cognitivo, escrita, a coordenação motora, na escola melhorou 100% em matemática, na concentração, lógica, na concentração. É um esporte que eu indico para todos”, conta a mãe.

Filipe resolve em média de 15 segundos um cubo mágico 3 por 3 e diz que a prática ajuda a ter disciplina e treinar todos os dias. “Já participei de seis competições. Tenho sete medalhas de competições. Todo dia eu pego uma hora para treinar, mas pela noite, porque estudo em tempo integral. Me ajuda na concentração, foco nas atividades e aprendi a socializar mais graças ao cubo mágico”, relata.

