Capital segue em alerta por causa das fortes chuvas até o final do mês | A TARDE

Com a primeira quinzena de abril mais chuvosa dos últimos 30 anos e uma previsão apontando que as fortes chuvas vão continuar até o final do mês, Salvador segue em alerta por causa das águas de abril - das 0h às 18h de segunda-feira (22), a Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou mais de 200 ocorrências.

E um desses aconteceu logo cedo, por volta das 6h de ontem: uma cratera se abriu de forma repentina perto de um ponto de ônibus na avenida Centenário, engolindo quatro pessoas e um carrinho de lanche.

“Por muito pouco a gente não foi arrastado pela força da água da tubulação que se rompeu. Caímos em cima dessa estrutura enorme e o carrinho, que agora está destruído, caiu em cima da gente”, conta o vendedor de lanches Marivaldo da Silva Souza, 52 anos.

Trabalhando na região há 30 anos, Marivaldo explica que tudo estava normal quando chegou no local por volta das 5h30. Três clientes já conhecidos (duas mulheres e um homem) chegaram e, quando ele começou a atender os três, “tudo desceu”, conta.

Marivaldo feriu a cabeça, a testa, a mão e o joelho, as duas mulheres se machucaram de leve, mas o homem, afirma o vendedor, teve um machucado feio na cabeça e foi levado ao hospital.

“Depois que viram que o chão não ia ceder mais, o pessoal do ponto ajudou a gente a sair. Agora estou na luta para conseguir outro carrinho. A Embasa deu o prazo de 40 dias para transferir o dinheiro pra mim, mas é muito tempo e esse trabalho é meu sustento, saio todo dia do subúrbio ferroviário para vender meus lanches e agora não sei o que fazer”, afirma Marivaldo.

Por meio de nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que uma equipe executou ao longo da segunda-feira um reparo emergencial na rede distribuidora na avenida Centenário, reforçando “que vai prestar a devida assistência para quem teve danos no local”.

A nota ainda explica que, por causa da intervenção, o fornecimento de água precisou ser interrompido nos bairros da Barra, da Graça e em parte da Av. Princesa Leopoldina e Morro Ipiranga. A previsão de regularização gradativa estava prevista para o início da noite de ontem.

Quem também está tendo que lidar com as consequências das chuvas intensas na capital baiana são as 14 famílias do Edifício Alto do Politeama, localizado nos Barris. Desde o dia 8 de abril, eles não podem entrar em suas casas depois que a garagem do edifício desabou após as fortes chuvas.

Quatro veículos ficaram destruídos, duas pessoas ficaram feridas e a sede da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que fica na parte de baixo do prédio, ficou parcialmente destruída.

Desde então, os moradores estão na casa de parentes e vizinhos, tentando se manter perto do prédio para que “não sejamos esquecidos e a situação seja resolvida”, afirma o síndico Fábio Souto.

“De acordo com a Prefeitura, eles precisam encontrar uma forma segura de entrar na construção, conter a terra, desapropriar uma área da Transalvador, entrar com máquinas para tirar os carros e, então, realizar uma obra intermediária. Mas ainda não há uma previsão de quando tudo isso vai acontecer”, lamenta o síndico.

E sim, mais chuva está vindo por aí. De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), nos próximos dias o tempo em Salvador continuará com nebulosidade, chuvas moderadas e possibilidade de chuvas fortes.

"É importante que todos estejam atentos, pois o solo continua encharcado. As nossas equipes de engenheiros, arquitetos e geólogos estão em campo realizando vistorias e nossa equipe do Cemadec está atenta", ressalta o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo

A Codesal permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199 e emite alertas para que você não seja pego de surpresa: envie um SMS para 40199, informe o número de seu CEP e receba os boletins de alerta da Defesa Civil de forma gratuita.