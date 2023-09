A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou parcialmente trecho da BR-342, na altura do quilômetro 625 (sentido Salvador x Feira de Santana), em razão do derramamento de carga de fertilizante na via. Carga de fertilizante cai na BR-324 e deixa trânsito lento.

A via foi sinalizada e a concessionária Via Bahia já iniciou os serviços de limpeza para que seja reestabelecido o fluxo normal de veículos.

A PRF solicita que "até que seja reestabelecido e liberado o tráfego em todas as faixas, a PRF solicita aos usuários que se possível deve ser evitado transitarem no trecho, como também orienta a procurar vias de acesso alternativas, a fim de evitar transtornos na viagem e congestionamento das vias".