Carlinhos Brown e Simone cantarão no Natal do Centro Histórico | A TARDE

A Prefeitura de Salvador anunciou na manhã desta quinta-feira, 29, a programação de Natal da capital baiana, que este ano acontecerá no Centro Histórico. A novidade é a presença de importantes atrações musicais, como os cantores Simone, do hit 'Então é Natal' e Carlinhos Brown.

A programação para o Natal tem: Orquestra Sinfônica (dia 6), Tiago Arancam (9), Fat Family (10), Simone (16), Mateus Aleluia (17), Carlinhos Brown (23).

Do fim da Rua Chile, onde um túnel de 400 metros com música sincronizada convidará os visitantes a entrar na região, até um presépio colaborativo em Santo Antônio Além do Carmo, o Centro Histórico receberá diversos shows e intervenções artísticas até o dia 6 de janeiro.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que um dos motivos para realizar a decoração de fim de ano no Centro Histórico é mostrar para a população que a região é segura.

"Quem sai do Centro sai com outra impressão, com vontade de voltar", afirmou o prefeito Bruno Reis, sobre a segurança no local.